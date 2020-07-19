Британія перегляне методику підрахунку смертності від коронавірусу - ЗМІ

Уряд Великої Британії вирішив переглянути методи підрахунку смертей від COVID-19, аби точно знати, чи померла людина саме внаслідок інфікування коронавірусом - а чи з якихось інших причини.

Про це повідомляє DW з посиланням на урядові джерела Британії.

"Велика Британія тимчасово призупиняє щоденну публікацію числа померлих від COVID-19 після того, як дослідники виявили статистичні недоліки в підрахунках. Оприлюднення цих даних призупинено до розв'язання цієї проблеми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз у статистику смертей від COVID-19 включаються всі померлі, які були інфіковані коронавірусом - незалежно від того, чи померли вони саме з цієї причини, чи з якихось інших. На цю проблему звернули увагу науковці з Університету Східної Англії та Оксфордського університету. Вони вказали, що уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні та чи була вона виписана".

Своєю чергою директор агентства з охорони здоров'я Англії Сюзан Гопкінс заявила: "Ми маємо пам'ятати, що це нова інфекція, і є свідчення про довгострокові проблеми зі здоров'ям у деяких постраждалих". У зв’язку з цим, інформує DW, вона наголосила, що саме час переглянути, "як обчислюються смертельні випадки".

За останніми даними порталу Worldometers, у світі підтверджено 14 млн 339 тис. 474 випадки COVID-19, у тому числі 602 тис. 77 летальних. Одужали 8 млн 564 тис. 406 осіб.