Нідерланди й Австрія блокують виділення "коронавірусної" допомоги країнам ЄС

Лідери країн ЄС зустрінуться в суботу, 18 липня, де спробують домовитися з Нідерландами й Австрією, які блокують виділення фінансової допомоги постраждалим від коронавірусу країнам.

Про це повідомляє AFP.

«Лідери ЄС зустрінуться знову в суботу, щоб спробувати врятувати план відновлення економіки після коронавірусу, з яким не згодні "скромні" країни на чолі з Нідерландами та Австрією, - йдеться в повідомленні.

Переговори 17 липня не дали результату, оскільки прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився обґрунтувати свою вимогу про суворий контроль за виплатами своїм південним партнерам.

27 лідерів знову зберуться 18 липня, але дипломати не дуже оптимістичні щодо перспективи укладення угоди в ці вихідні.

Зокрема, голландці - за підтримки Австрії, Швеції та Данії - неохоче готові направляти гроші таким країнам, як Іспанія чи Італія.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, навпаки, підтримують пакет позик і субсидій державам-членам для відновлення економіки, зруйнованої вірусом і превентивних блокувань.