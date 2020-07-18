У Польщі від COVID-19 вилікувалися майже 30 тисяч осіб

За минулу добу в Польщі виявили 339 нових випадків інфікування коронавірусом, шестеро людей померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 39 746, вилікувалися 29 924 особи. Померли 1618 інфікованих.

Mamy 339 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (101), małopolskiego (76), mazowieckiego (31), podkarpackiego (25), łódzkiego (22), dolnośląskiego (17), lubelskiego (15), pomorskiego (15), wielkopolskiego (10), zachodniopomorskiego (8), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 18, 2020

У лікарнях перебуває 1551 пацієнт із коронавірусом, 92 008 осіб зараз на домашньому карантині, 9 715 осіб - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено близько 2 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 24 тисячі.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також поновили автобусне сполучення.

Фото: АА