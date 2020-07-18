Казахстан б’є антирекорди з COVID-19 - за добу понад 1800 інфікованих

За минулу добу в Казахстані підтверджено 1 808 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Радіо Азаттик із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Лідирує столиця - в Нур-Султані встановили 252 нових випадки. В Алмати 229 тих, що заразилися. На третьому місці - Східно-Казахстанська область із 203 новими випадками.

В Атирауській області, яка перебуває на першому місці серед регіонів за кількістю інфікованих, у п'ятницю зареєстрували 177 нових випадків.

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Загальна кількість хворих на COVID-19 у країні досягла 68 703. Ці цифри не включають випадків пневмонії, сплеск якої фіксується з початку літа.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зареєстровано понад 14 мільйонів випадків інфікування.