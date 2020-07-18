У Франції почали розслідування проти кронпринца ОАЕ у справі щодо тортур в Ємені

У Франції почали розслідування проти могутнього кронпринца Абу-Дабі Мохаммеда бін Зайд аль-Нахайяна через ймовірні тортури в ході війни в Ємені.

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела.

Співрозмовники, знайомі зі справою, повідомили, що французькому судовому слідчому доручено провести розслідування дій, імовірно скоєних під час війни в Ємені. ОАЕ беруть участь в конфлікті в Ємені на боці арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Попереднє розслідування було розпочато в жовтні 2019 року, після того, як проти принца Абу-Дабі подали два позови, коли він прибув до Парижа з офіційним візитом в листопаді 2018 року.

Шість єменців подали скарги до суду Парижа, що спеціалізується на злочинах проти людяності. Їхні позови стосуються ймовірних тортур в контрольованих ОАЕ в’язницях на території Ємену.

Позивачі стверджують, що наслідний принц Абу-Дабі як заступник верховного головнокомандувача збройними силами ОАЕ, ймовірно, видав "засоби та накази для здійснення цих злочинів".

Кронпринц Абу-Дабі — близький союзник наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана — вважається одним з найвпливовіших лідерів в регіоні, а також відомий тісним союзом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо: війна між підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами і проурядовими військами вибухнула з новою силою в березні 2015 року після втручання арабської коаліції. Саудівська Аравія та ОАЕ виступають проти повстанців, які контролюють більшу частину Ємену, включно зі столицею Сана.

В результаті війни в Ємені загинули десятки тисяч осіб, приблизно чотири мільйони жителів були змушені покинути свої будинки, а виживання 80% з 29 мільйонів осіб країни залежить від гуманітарної допомоги.