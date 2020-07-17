Меркель очікує дуже складних переговорів щодо єврофінансів

Канцлер ФРН, головуючої в Раді ЄС, Ангела Меркель очікує дуже складних переговорів щодо проєкту бюджету Європейського Союзу та фонду антикризового відновлення європейської економіки.

Про це вона заявила перед початком саміту в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я очікую дуже-дуже складних перемовин… І я не можу заздалегідь сказати, чи зможемо ми цього разу дійти результату", - зазначила Меркель.

Вона нагадала, що останнє засідання Ради ЄС у лютому "не було успішним". Але з того часу була проведена дуже велика підготовча робота і лідери ЄС зустрічаються зараз "в абсолютно інший ситуації", ніж у лютому.

"Тому ми всі йдемо з великою готовністю на переговори. Але я можу сказати, що відмінності залишаються ще дуже-дуже великими", - визнала канцлер.

При цьому вона підкреслила, що досягнення згоди "було б дуже бажаним", адже треба дивитися реальності в очі: ситуація потребує великої готовності до компромісів від усіх, щоб отримати результат добрий для Європи, для людей в Європі з огляду на пандемію, і який має стати правильною відповіддю на економічні складнощі, які Європа переживає.

Меркель запевнила в готовності до взаємодії з боку Німеччини разом з Францією і президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем.

Нинішній саміт є першим очним з початку пандемії коронавірусу та першим, на якому обговорюється комбінація бюджету ЄС на 2021-2027 роки у розмірі 1,074 трлн євро та плану антикризового відновлення економіки NextGenerationEU в сумі 750 млрд євро, який є в основному ініціативою Німеччини та Франції.