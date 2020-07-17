Від коронавірусу в Росії вже понад 12 тисяч померлих
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Найбільша кількість інфікувань коронавірусом за добу було виявлено в Москві - 575, 301 - в Свердловській області, 249 - в Ханти-Мансійському АО, 244 - в Петербурзі, 228 - в Алтайському краї, 216 - в Нижньогородській області, 206 - в Ямало-Ненецькому АТ.
За минулу добу від COVID-19 в Росії померло 186 пацієнтів, усього з початку епідемії - 12 106. Одужали за добу 7 666 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 538 467.
Напередодні у верхній палаті парламенту РФ, Раді Федерації, виявлено новий спалах коронавірусу. У неназваного сенатора тест дав позитивний результат.
Як повідомив московський Департамент охорони здоров'я, в червні смертність у Москві на 41,6% перевищила аналогічний показник минулого року. У 90 відсотках випадків коронавірусна інфекція стала обо основною, або супутньою причиною смерті.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 962 530 випадків зараження коронавірусом, включаючи 593 019 летальних, одужали 8 294 905 осіб.