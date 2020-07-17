Зеленський привітав Меркель з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель з днем народження.

Привітання глава держави оприлюднив у Twitter.

«З днем народження, фрау Ангела Меркель! Бажаю міцного здоров’я та стійкості витримати всі негаразди пандемії. Дякую за всебічну підтримку України на міжнародній арені. Відносини між Україною та Німеччиною з роками тільки міцнішатимуть», - написав Зеленський.

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Ангела Доротея Меркель - німецький державний і політичний діяч, вчений-физикохимик, діючий федеральний канцлер Німеччини з 22 листопада 2005 року. Перша жінка на посаді федерального канцлера Німеччини.