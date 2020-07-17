В Індії кількість випадків COVID-19 перевищила мільйон

У п'ятницю 17 липня в Індії зареєстрували більш як 1 мільйон випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє АР.

«У п'ятницю в Індії було зареєстровано 1 мільйон випадків захворювання на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я також повідомило про рекордну кількість смертей (687) на добу. При цьому 635 757 осіб одужали, і рівень одужання продовжує покращуватися, перебуваючи на позначці 63%.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 липняу світі зареєстровано 13 949 386 випадків коронавірусу, зокрема 592 690 смертей і 8 178 974 одужання.