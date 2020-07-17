COVID-19 кілька років повертатиметься хвилями — науковий радник британського уряду
Укрінформ
Головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс прогнозує, що нові хвилі пандемії коронавірусу виникатимуть упродовж кількох найближчих років.
Про це повідомляє BBC.
"Сер Патрік Валланс сказав Комітету з питань науки та технологій, "вірогідно, що ми побачимо, що цей вірус упродовж кількох років повертатиметься кількома хвилями", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, головний науковий радник уряду сказав депутатам британського парламенту, що у Британії існує "дуже висока ймовірність" зростання кількості випадків коронавірусної хвороби цієї зими.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 13 943 817 випадків зараження коронавірусом, включаючи 592 628 летальних, одужали 8 276 887 осіб.
У Британії наразі зафіксовано 292 552 підтверджених випадки коронавірусної хвороби та 45 119 летальних випадків унаслідок епідемії.
Фото: АА