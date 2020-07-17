Репер Каньє Вест подав документи на участь у виборах президента США

Відомий у США виконавець реп-музики Каньє Вест подав офіційну заявку на участь у президентських перегонах в Сполучених Штатах у якості незалежного кандидата.

Про це повідомляє в четвер The Hill.

"Репер Каньє Вест подав документи в Оклахомі для участі в президентських перегонах", - пише видання.

При цьому зазначається, що представник Веста також сплатив $35 тис. реєстраційного внеску. Він зробив це напередодні – в останній день, коли було можливо за законами штату реєструвати свою кандидатуру на виборах президента, що відбудуться 3 листопада.

Таким чином, Вест поповнить список незалежних кандидатів разом із піаністом Джейдом Сіммонсом, а також підприємцем на криптовалютному ринку Броком Пірсом.

Пізня реєстрація репера в якості учасника перегонів означає, що він уже пропустив терміни, аби його прізвище з'явилося в бюлетенях принаймні в п'яти штатах.

Тим часом, повідомляється, що Вест подав не всі необхідні форми для участі в виборах. Раніше репер заявляв, що буде балотуватися від нової партії під назвою The Birthday Party (Вечірка до дня народження – англ.).