На Мальті вже тиждень не фіксують нових випадків COVID-19

На Мальті вже тиждень не фіксують нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це поінформував міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фірне, повідомляє Malta Today.

"Міністр охорони здоров'я Кріс Фірнe заявив, що на Мальті не реєструють нових випадків COVID-19 сім днів поспіль", - йдеться у повідомленні.

Оголошуючи цю новину у соціальних мережах, Фірне також закликав громадськість залишатися розсудливими.

Перший випадок COVID-19 був виявлений на Мальті 7 березня. Загалом 674 випадки захворювання виявлені протягом чотирьох місяців, померли дев'ять людей.

Станом на ранок 16 липня, в країні залишаються лише чотири активні випадки хвороби, 661 людина одужала від коронавірусу.

Майже всі обмеження, запроваджені з метою запобігання розповсюдженню хвороби COVID-19, вже скасовані, зокрема з 1 липня відновилося авіасполучення з країнами, які вважає "безпечними" Міністерство охорони здоров'я Мальти.

Нагадаємо: згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 13 916 799 випадків інфікування коронавірусом, 591 550 летальних, одужали 8 263 883 особи.

Фото: СТК