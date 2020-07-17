На Мальті вже тиждень не фіксують нових випадків COVID-19
Про це поінформував міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фірне, повідомляє Malta Today.
"Міністр охорони здоров'я Кріс Фірнe заявив, що на Мальті не реєструють нових випадків COVID-19 сім днів поспіль", - йдеться у повідомленні.
Оголошуючи цю новину у соціальних мережах, Фірне також закликав громадськість залишатися розсудливими.
Перший випадок COVID-19 був виявлений на Мальті 7 березня. Загалом 674 випадки захворювання виявлені протягом чотирьох місяців, померли дев'ять людей.
Станом на ранок 16 липня, в країні залишаються лише чотири активні випадки хвороби, 661 людина одужала від коронавірусу.
Майже всі обмеження, запроваджені з метою запобігання розповсюдженню хвороби COVID-19, вже скасовані, зокрема з 1 липня відновилося авіасполучення з країнами, які вважає "безпечними" Міністерство охорони здоров'я Мальти.
Нагадаємо: згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 13 916 799 випадків інфікування коронавірусом, 591 550 летальних, одужали 8 263 883 особи.
Фото: СТК