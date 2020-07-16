Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 750 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу зафіксовано 6 415 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 751 612.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу було виявлено в Москві (531 особа), Свердловській області (349), Петербурзі (256), Ханти-Мансійському АО (252), Нижньогородській області (221), Алтайському краї (215 ).

З початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 11 920 осіб, за минулу добу - 167 пацієнтів. Одужали 8 426 осіб, загалом з початку епідемії - 530 801.

Напередодні у верхній палаті парламенту РФ, Раді Федерації, виявлено новий спалах коронавірусу. У неназваного сенатора тест дав позитивний результат. Віддалено працюють ще троє сенаторів (тест на наявність інфекції у них негативний, але підвищена температура). Раніше, 3 липня, стало відомо, що член Ради Федерації від Рязанської області Ігор Морозов заразився коронавірусом. Попри це 1 липня сенатор разом з дружиною взяв участь у голосуванні за поправки до Конституції. На опублікованих світлинах сенатор позує з бюлетенем біля урни без захисної маски.

Як повідомив московський Департамент охорони здоров'я, в червні смертність у Москві на 41,6% перевищила аналогічний показник минулого року. У 90 відсотках випадків коронавірусна інфекція стала або основною, або супутньою причиною смерті.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включаючи 587 144 летальні, одужали 8 166 478 осіб.

Фото: АА