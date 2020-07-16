У Москві відпустили затриманих на акції проти “обнулення” Путіна

З московського відділення внутрішніх справ у четвер вранці відпустили всіх, кого затримали увечері в середу на акції протесту в центрі Москви проти поправок до Конституції РФ.

Їх відпустили під зобов'язання про явку, повідомляє Інтерфакс із посиланням на адвоката Марію Ейсмонт.

«З ВВС "Данилівський" близько 7 ранку в четвер відпустили всіх, кого затримали ввечері в середу на акції протесту в центрі Москви», - сказала Ейсмонт.

За її словами, більшість затриманих протримали у відділі всю ніч, протоколи на них не склали і всіх відпустили під зобов'язання про явку. При цьому адвокат розповіла, що була у ВВС ще «близько 10 вечора», але поліцейські оголосили план "Фортеця", тому адвокати до підзахисних не потрапили. При затриманні було зазначено, що в ВВС затриманих доставляють для складання протоколу.

Всім затриманим вручили зобов'язання про явку для складання протоколу за статтею про участь у непогодженій акції, яка створила перешкоди транспорту та пішоходам (ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП).

У Росії московська поліція повідомила про затримання 132 учасників непогодженої акції проти внесення поправок до Конституції РФ, яка проходила в центрі Москви увечері 15 липня.

Як повідомлялося, в середу, 15 липня, в Москві і Петербурзі пройшли акції проти визнання підсумків голосування за поправки до Конституції РФ. У столиці РФ протестувальники зібралися на Пушкінській площі, потім група попрямувала в бік Цвітного бульвару, після чого поліцейські почали їх затримувати.

Московська поліція заявила про затримання 132 учасників.

Союз журналістів Росії повідомив про затримання на акції співробітників ЗМІ. Також відомо про затримання члена Громадської наглядової комісії Москви Марини Литвинович.

У Петербурзі все минуло без затримань.