“Обнулення” Путіна: поліція затримала 140 протестувальників у Москві
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка.
Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи «Путін у відставку» та «Путін шахрай». Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування.
Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.
3 липня Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками". Поправки набули чинності наступного дня.