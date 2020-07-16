“Обнулення” Путіна: поліція затримала 140 протестувальників у Москві

Російська поліція затримала у середу в Москві понад 140 осіб, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президентові Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка.

Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи «Путін у відставку» та «Путін шахрай». Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками". Поправки набули чинності наступного дня.