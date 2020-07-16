У світі зафіксували майже 13,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 16 липня у світі підтвердили 13,69 мільйона випадків заражень коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, кількість випадків коронавірусу загалом становить станом на ранок четверга 13 697 235, із яких 586 890 – летальні. Одужали - 8 155 789 осіб.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 616 747), Бразилія (1 970 909) та Індія (970 169). На четвертому місці – Росія (746 369).

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.

Фото: АА