Венедіктова анонсувала нараду глав правоохоронних органів з питань громадської безпеки

В Офісі генерального прокурора у четвер, 16 липня, пройде нарада керівників правоохоронних органів.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«16 липня ми (керівники правоохоронних органів – ред.) будемо проводити координаційну нараду, яка буде стосуватися громадської безпеки, безпеки на вулицях, кількості зброї, яка є на вулицях», - сказала Венедіктова.

Згідно з анонсом, розміщеним у Telegram Офісу генпрокурора, початок цієї наради запланований на 12:30.

Передбачається, що у заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, голова Нацполіції Ігор Клименко, в. о. директора ДБР Олександр Соколов, начальник Військової служби правопорядку в ЗСУ Ігор Криштун.