Повені в Індії забрали 50 життів, мільйони людей постраждали

У результаті повеней в Індії загинуло щонайменше 50 осіб, більш як два мільйони постраждали.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 50 людей загинуло і більш як два мільйони постраждали від сильної мусонної повені в північно-східному індійському штаті Ассам», - йдеться в повідомленні.

Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5 — Mrinal Saikia (@MrinalS66742364) July 12, 2020 Livestocks are very important for village https://t.co/z9F34GuWBa I m happy to save hundreds of stranded goats from many places. pic.twitter.com/dUIaafGypx — Mrinal Saikia (@MrinalS66742364) July 12, 2020

Сильний дощ призвів до затоплення тисячі сіл. Були створені сотні таборів допомоги, щоб дати притулок переміщеним особам.

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Як зазначає видання, сильні мусонні дощі в регіоні є звичним явищем, проте на тлі боротьби з COVID-19 стихійне лихо завдало сильного удару по країні.

Фото: GETTY IMAGES