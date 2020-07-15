Повені в Індії забрали 50 життів, мільйони людей постраждали
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше 50 людей загинуло і більш як два мільйони постраждали від сильної мусонної повені в північно-східному індійському штаті Ассам», - йдеться в повідомленні.
Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5— Mrinal Saikia (@MrinalS66742364) July 12, 2020
Livestocks are very important for village https://t.co/z9F34GuWBa I m happy to save hundreds of stranded goats from many places. pic.twitter.com/dUIaafGypx— Mrinal Saikia (@MrinalS66742364) July 12, 2020
Сильний дощ призвів до затоплення тисячі сіл. Були створені сотні таборів допомоги, щоб дати притулок переміщеним особам.
Як зазначає видання, сильні мусонні дощі в регіоні є звичним явищем, проте на тлі боротьби з COVID-19 стихійне лихо завдало сильного удару по країні.
Фото: GETTY IMAGES