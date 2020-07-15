Повені в Індії забрали 50 життів, мільйони людей постраждали

Повені в Індії забрали 50 життів, мільйони людей постраждали

Фото, відео
Укрінформ
У результаті повеней в Індії загинуло щонайменше 50 осіб, більш як два мільйони постраждали.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 50 людей загинуло і більш як два мільйони постраждали від сильної мусонної повені в північно-східному індійському штаті Ассам», - йдеться в повідомленні.

Сильний дощ призвів до затоплення тисячі сіл. Були створені сотні таборів допомоги, щоб дати притулок переміщеним особам.

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Як зазначає видання, сильні мусонні дощі в регіоні є звичним явищем, проте на тлі боротьби з COVID-19 стихійне лихо завдало сильного удару по країні.

Фото: GETTY IMAGES

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