Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 745 тисяч

Упродовж минулої доби у Російській Федерації виявили 6410 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число заражень зросло до 745 197-ми.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За добу найбільша кількість нових випадків коронавірусної інфекції була виявлена в Москві (628 осіб), Петербурзі (264), Свердловській області (263), Ханти-Мансійському автономному окрузі (251), Алтайському краї (246), Нижньогородській області (229) і Ямало -Ненецькому автономному окрузі (202).

Усього з початку епідемії в Росії від COVID-19 померло 11 753 людини, за минулу добу - 156. Одужали за добу 10 417 осіб, з початку епідемії - 522 375.

У верхній палаті парламенту РФ, Раді Федерації, виявлено новий спалах коронавірусу: у неназваного сенатора тест дав позитивний результат. З дому працюють ще троє сенаторів (тест на наявність інфекції у них негативний, але підвищена температура). Раніше, 3 липня, стало відомо, що член Ради Федерації від Рязанської області Ігор Морозов заразився коронавірусом. Водночас 1 липня сенатор разом з дружиною взяв участь у голосуванні за поправки до Конституції. На опублікованих фотографіях сенатор позує з бюлетенем біля скриньки без захисної маски.

Як повідомив московський Департамент охорони здоров'я, в червні смертність у Москві на 41,6% перевищила аналогічний показник минулого року. У 90 відсотках випадків коронавірусна інфекція стала чи основною, чи супутньою причиною смерті.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 472 334 випадків зараження коронавірусом, включаючи 581 565 летальних, одужало 7 867 084 людей.