У Раді Федерації Росії - новий спалах коронавірусу

Позитивний тест на наявність коронавірусу отримав один з членів Ради Федерації РФ.

Про це повідомляє газета «Известия» з посиланням на голову комітету Ради Федерації з регламенту В'ячеслава Тимченка.

«У одного з сенаторів тест дав позитивний результат, він лікується вдома, почувається добре», - заявив Тимченко, не уточнивши, про кого конкретно йдеться.

За його словами, з дому працюють ще троє сенаторів. При цьому тест на наявність інфекції у них, як зазначив Тимченко, негативний, але є підвищена температура. Вони вирішили не піддавати ризику своїх колег.

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Раніше, 3 липня, стало відомо, що член Ради Федерації від Рязанської області Ігор Морозов заразився коронавірусом. Попри це, 1 липня сенатор разом з дружиною взяв участь у голосуванні за поправки до Конституції. Цей момент зняв фотограф. На опублікованих знімках сенатор позує з бюлетенем біля урни. Захисної маски на ньому в цей момент не було.