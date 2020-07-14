У США вперше за 17 років стратили в’язня

У США через кілька годин після дозволу Верховного суду стратили вбивцю Даніеля Льюїса Лі.

Про це повідомляє BBC.

«Вбивця був страчений через кілька годин після рішення Верховного суду, який дозволив першу за останні 17 років страту на федеральному рівні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, спочатку Апеляційний суд відтермінував рішення про страту кількох в’язнів через невирішені юридичні питання.

Проте пізніше Верховний суд 5-ма голосами проти 4-х постановив, що «страти можуть відбутися як заплановано».

Лі помер від смертельної ін'єкції.

Як повідомлялося, 13 липня у США мав бути виконаний перший протягом останніх 17 років смертний вирок, ухвалений на федеральному рівні. Даніель Льюїс Лі зі штату Індіана, засуджений за вбивство трьох членів однієї родини, яке скоїв ще 1996 року, мав отримати смертельну ін'єкцію.

Наприкінці червня Верховний суд США ухвалив рішення, що створює можливості для відновлення смертної кари на федеральному рівні.

Фото: ​SCOTT OLSON/GETTY IMAGES