У Нью-Йорку злочинець за 14 хвилин підстрелив п'ятьох людей

Про це повідомляє NBC New York із посиланням на місцеву поліцію.

«Щонайменше п’ять людей були підстрелені водієм з автомобіля у Брукліні у понеділок вночі», - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, постріли були здійснені в різних локаціях району, тому невідомо, скільки всього може бути постраждалих.

Першою чотири постріли у груди отримала 23-річна місцева жителька. Через 12 хвилин ще троє 19-річних чоловіків отримали по кулі в спину. За дві хвилини інший місцевий 19-річний чоловік отримав кулю в спину, коли їхав на мопеді. Жінка, яка була на задньому сидінні транспортного засобу, впала й отримала травми.

Усі поранені знаходяться у місцевій лікарні.

За даними поліції, невідомий свідомо цілився у цих осіб. Наразі триває розшук зловмисника на білому седані.