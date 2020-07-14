У Румунії знайшли мертвим посла Кіпру

Посла Кіпру в Румунії Філіппоса Крітіотіса знайшли мертвим у його резиденції.

Про це повідомляє Romania-Insider.

«Філіппос Крітіотіс, посол Кіпру в Румунії, був знайдений мертвим у його резиденції в Бухаресті у неділю», - йдеться у повідомленні. Ймовірно він помер ще у неділю вранці.

За інформацією газети, у дипломата спостерігалися проблеми з серцем останнім часом.

Наразі поліція проводить розслідування, а також медекспертизу. За попередніми даними доказів насильницької смерті не знайдено.

Зазначається, що Крітіотіс призначений послом Кіпру у Бухаресті у липні 2019 року. Він був одружений та мав доньку.

Фото: Facebook/Politia Romana