У Гаазі в справі про воєнні злочини допитали косовського президента

Президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 13 липня, відвідав судове засідання в Гаазі, де постав перед спецтрибуналом із розслідування воєнних злочинів під час війни за незалежність у 1998-1999 роках.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«Косовський президент Хашим Тачі був допитаний цього понеділка в Гаазі в офісі спеціального трибуналу, який займається розслідування воєнних та повоєнних злочинів у Косово. Офіційне обвинувачення проти Хашима Тачі та іншого визначного косовського політика Кадрі Веселі було оголошено ще 24 червня», - йдеться в повідомленні.

Президент Косова обвинувачення відкидає. За його словами, він міг зробити «політичні помилки», але не воєнні злочини.

Як повідомлялося, прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі, Веселі та ще 7 косовських албанців із колишньої «Визвольної армії Косова» (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали сотні албанців, сербів, циган та представників інших народів, а також політичні опоненти згаданих діячів.

Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

Зазначається, що докази прокуратури до жовтня має розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні обвинувачення.

Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав посаду прем’єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

В результаті війни за незалежність Косова від Сербії загинуло понад 10 тис. осіб.