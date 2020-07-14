У Штатах знову розбився винищувач F-16

На базі Повітряних сил США у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16C Viper.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на заяву військових.

«F-16C Viper розбився при посадці у понеділок ввечері (13 липня - ред.) на базі Повітряних сил у Нью-Мексико», - йдеться у повідомленні.

За словами військових, пілот встиг катапультуватися й отримав незначні травми.

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Наразі триває розслідування інциденту, який стався близько 18 год. за місцевим часом.

З травня цього року це вже п’ята катастрофа американського винищувача і друга за участі F-16 за останні два тижні.