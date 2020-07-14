До 2100 року відсоток літніх людей у ЄС зросте удвічі - Eurostat

До 2100 року частка літніх людей у країнах ЄС відносно працездатного населення може подвоїтися.

Про це йдеться у нових демографічних прогнозах Eurostat.

«До 2100 року частка людей, старших 65 років, порівняно з населенням віком від 15 до 64 років, може досягти 57%, що майже удвічі більше, ніж у 2019 році – 31%. На 2009 рік вона становила 26%. Це означає, що на кожну особу літнього віку, старшу 65 років, припадатиме менше двох людей працездатного віку», - йдеться в повідомленні.

Тож, згідно з базовим сценарієм, процес старіння населення у країнах ЄС продовжиться.

Варто зауважити, що найбільшою частка літніх людей може бути у Польщі – 63%, також Італії, Мальті та Фінляндії (62%) і Хорватії (61%).

Найменшою вона буде на Кіпрі – 52%, Швеції та Чехії – 53%, а також Німеччині, Данії та Бельгії (54%).

Проте автори дослідження також підкреслили, що з огляду на об’єктивну невизначеність майбутньої динаміки чисельності населення, такі результата ліпше інтерпретувати «лише як один із варіантів розвитку демографічної картини» в державах-членах Євросоюзу.