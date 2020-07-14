Про чорноморську безпеку й сценарії кризи Росії

«Сценарії Юрія Федорова» для Росії вже працюють...

Продовжую знайомити з "родзинками" нового числа "Чорноморської безпеки".

Події в Далекосхідному регіоні Азії – протести в Хабаровську – одразу повернули мою увагу до статті "Росія: сценарії кризи" відомого російського експерта Юрія Федорова.

Лише декілька цитат зі статті – й ви зрозумієте чому її потрібно прочитати цілком:

Епідемія Covid-19, спізніла і хаотична реакція Кремля на неї, падіння цін на нафту і деградація «правлячої вертикалі» спричинили в Росії системну кризу. Можуть реалізовуватись різноманітні сценарії, починаючи від встановлення більш жорсткого, ніж нинішній, режиму воєнно-фашистського типу і закінчуючи розпадом країни.

…. навіть якщо розвиток подій піде за відносно сприятливим варіантом, то в Росії неминуча дуже серйозна економічна і соціальна криза... Соціально-політичні наслідки епідемії і падіння цін на нафту в повній мірі почнуть проявлятися восени – взимку 2020-2021 років.

Перший сценарій передбачає появу масових протестів, викликаних зниженням життєвого рівня і відмовою влади задовольнити вимоги дискримінованих верств населення.

Четвертий сценарій – розпад Росії.

Більш вірогідний сплеск агресивності Кремля восени цього року. Причина його не стільки в прагненні підняти за допомогою «маленької переможної війни» падаючий в масовій свідомості рейтинг Путіна, скільки в бажанні продемонструвати еліті, що він здатний вирішувати серйозні зовнішньополітичні проблеми, жорстко вести себе по відношенню до сусідніх країн і, головне, до Заходу, а також обґрунтувати потенційну хвилю репресій необхідністю згуртувати націю перед обличчям зовнішньої загрози.

Такий сценарій ймовірний тим, що Захід, як можуть вважати в Кремлі, економічно і політично ослаблений пандемією Covid-19 і сконцентрований на власних проблемах, виявиться не в змозі дати відсіч російській агресії, особливо, якщо вона не торкнеться країни-члени НАТО, а обмежиться Україною, Білоруссю, Грузією або північним Казахстаном. Нарешті, боєздатність російських збройних сил ще не знизилася в результаті епідемії і падіння цін на нафту.

… в російському істеблішменті досі існує точка зору, що окуповані території повинні не повертатися Україні, а бути приєднаними до Росії.

Отже, "сценарії Ю. Федорова" для Росії вже працюють...

Михайло Гончар

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