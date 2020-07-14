ЄС може переглянути відносини з Китаєм через обмеження автономії Гонконгу

У відповідь на застосування норм закону про безпеку щодо Гонконгу Євросоюз може переглянути відносини з Китаєм.

Про це завив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час віртуальної пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Китаю. Ми обговорили «драконівські» норми національного безпекового законодавства, що були застосовані у Гонконгу. Ми всі мали серйозні питання щодо відповідності таких дій міжнародним зобов’язанням Китаю. Наше послання у цьому контексті є двоїстим. Перше – населенню Гонконгу про те, що Євросоюз підтримує їхню автономію і фундаментальні свободи. Друге – Китаю, що його дії змінюють чинні міжнародні правила, і це вимагатиме перегляду двосторонніх відносин та матиме для них негативний вплив», - заявив Боррель.

Він зауважив, що запропонував міністрам закордонних справ країн Євросоюзу розробити скоординований підхід до відносин з Китаєм, що визначатиме дії як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні окремих членів ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Брюсселі відбулося перше за кілька місяців «фізичне» засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, де було ухвалено низку важливих рішень у сфері міжнародної політики Євросоюзу.