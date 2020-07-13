У Білорусі виявили понад 65 тисяч випадків COVID-19, за добу - 182

У Білорусі зареєстровано 65 114 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу — 182 зараження.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 65 114 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, за весь період поширення інфекції на території країни померло 468 пацієнтів. При цьому одужало і виписано 55 492 пацієнти.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 1 141 580 тестів.

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Як повідомлялося, станом на ранок 13 липня в світі зафіксували 13 041 499 випадків коронавірусу, з них 13 317 - з початку доби.

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