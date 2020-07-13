На будівництві заводу для Газпрому влаштували погром і "голодний бунт"

В Амурській області Росії робітники влаштували погром в офісі компанії Renaissance Heavy Industries, яка будує газопереробний завод для «Газпрому».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, видання Baza повідомляє, що робітникам на Амурському ГПЗ не платили зарплатню три місяці. Через це десятки людей прийшли в офіс компанії, де почали бити техніку. На місце подій був викликаний ОМОН, який розігнав присутніх і затримав декого з них.

У пресслужбі Амурського ГПЗ підтвердили факт інциденту і повідомили, що зараз проводиться розслідування події.

Відео погрому в офісі опубліковано на YouTube-каналі «Альфа ТВ».