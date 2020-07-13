В ОБСЄ не домовились щодо кандидатів на чотири керівні посади
Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.
"Албанське головування в ОБСЄ оголосило про початок процедури добору кандидатів на посади генерального секретаря ОБСЄ, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ. Головування висловлює жаль з приводу того, що 57 держав-учасниць не змогли досягти консенсусу щодо перепризначення чотирьох посадовців, які нині обіймають ці посади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що делегації країн-учасниць протягом останніх тижнів обговорювали у Відні питання про призначення цих чотирьох керівників, повноваження яких закінчуються 18 липня, на другий трирічний термін.
"Перепризначення кандидатів дозволило б, крім іншого, забезпечити безперервність роботи Організації в умовах пандемії COVID-19", - заявили в Албанському головуванні.
Держави-учасниці ОБСЄ мають подати кандидатури на зазначені чотири посади до 18 вересня.