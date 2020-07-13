В ОБСЄ не домовились щодо кандидатів на чотири керівні посади

Країни-учасниці ОБСЄ не змогли дійти консенсусу щодо продовження терміну повноважень чотирьох нинішніх керівників інститутів цієї Організації, включаючи генсека, тож оголошено початок процедури добору нових кандидатів на ці посади.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"Албанське головування в ОБСЄ оголосило про початок процедури добору кандидатів на посади генерального секретаря ОБСЄ, директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, верховного комісара з питань національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ. Головування висловлює жаль з приводу того, що 57 держав-учасниць не змогли досягти консенсусу щодо перепризначення чотирьох посадовців, які нині обіймають ці посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегації країн-учасниць протягом останніх тижнів обговорювали у Відні питання про призначення цих чотирьох керівників, повноваження яких закінчуються 18 липня, на другий трирічний термін.

"Перепризначення кандидатів дозволило б, крім іншого, забезпечити безперервність роботи Організації в умовах пандемії COVID-19", - заявили в Албанському головуванні.

Держави-учасниці ОБСЄ мають подати кандидатури на зазначені чотири посади до 18 вересня.