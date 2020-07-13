Унаслідок коронакризи залізниця у ФРН стала працювати пунктуальніше

Потяги німецької компанії Deutsche Bahn за час дії карантинних обмежень стали значно частіше прибувати на станції призначення за розкладом.

Про це інформує DW.

«Потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу. У першій половині 2020 року в середньому 83,5% поїздів далекого сполучення Deutsche Bahn прибували вчасно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причиною цього стало істотне скорочення як кількості пасажирів, так і числа потягів на маршрутах. Заповнюваність поїздів далеко сполучення зараз становить близько 30%. А подеколи під час карантину кількість пасажирів скорочувалася майже на 90%.

Утім, у Deutsche Bahn запевнили, що покращенню показника пунктуальності також сприяло вдосконалення управління ремонтом колій та потягів.

У компанії додали, що востаннє їхні потяги далекого сполучення були такими ж пунктуальними аж у 2008-му. За перше півріччя 2019-го цей показник становив 77,2%.

DW додає, що у Німеччині потяг вважається пунктуальним, якщо він прибув до пункту призначення з відставанням від розкладу не більше, ніж на шість хвилин.