Унаслідок коронакризи залізниця у ФРН стала працювати пунктуальніше
Про це інформує DW.
«Потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу. У першій половині 2020 року в середньому 83,5% поїздів далекого сполучення Deutsche Bahn прибували вчасно», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, причиною цього стало істотне скорочення як кількості пасажирів, так і числа потягів на маршрутах. Заповнюваність поїздів далеко сполучення зараз становить близько 30%. А подеколи під час карантину кількість пасажирів скорочувалася майже на 90%.
Утім, у Deutsche Bahn запевнили, що покращенню показника пунктуальності також сприяло вдосконалення управління ремонтом колій та потягів.
У компанії додали, що востаннє їхні потяги далекого сполучення були такими ж пунктуальними аж у 2008-му. За перше півріччя 2019-го цей показник становив 77,2%.
DW додає, що у Німеччині потяг вважається пунктуальним, якщо він прибув до пункту призначення з відставанням від розкладу не більше, ніж на шість хвилин.