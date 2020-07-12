Протести у Сербії: поліція затримала понад 70 осіб

Під час заворушень у столиці Сербії Белграді 11 липня поліція затримала 71 особу, чотирнадцять поліцейських отримали ушкодження унаслідок сутичок.

Про це повідомляє TRT.

"Сербська поліція затримала 71 особу під час заворушень протягом четвертої ночі антиурядових протестів проти політики президента, які спочатку були спричинені його планами щодо повторного запровадження жорсткого карантину", - йдеться у повідомленні.

Чотирнадцять поліцейських отримали ушкодження під час безладів в п'ятницю ввечері, коли сотні демонстрантів намагалися штурмувати будівлю парламенту у середмісті Белграду, заявив керівник місцевої поліції Володимир Ребіч.

Протестувальники, яких обурила зокрема карантинна заборона на масові збори, кидали пляшки та каміння на поліцію, яка охороняла будівлю парламенту, на що поліція відповіла їм сльозогінним газом.

Подібні заворушення спалахували у Сербії раніше цього тижня.

В країні офіційно зареєстровано понад 18 000 підтверджених випадків коронавірусу та 382 смертей від хвороби починаючи з березня. Влада попередила, що сербські лікарні майже заповнені через останній спалах захворюваності.

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Як повідомлялося, влада Сербії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні.

Протестувальники на чолі з опозицією вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти COVID-19, стверджуючи, що її теперішній склад «політизований».

Як повідомлялося, за даними на 12 липня у світі зафіксовано 12 млн 847 тисяч 293 випадків COVID-19, із них 4 796 292 активних. Від коронавірусної хвороби померли 567 734 пацієнти, вилікувалися 7 483 287.

Фото: Tanjug/Zoran Žestić