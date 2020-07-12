У ПАР захопили заручників у церкві: є загиблі та поранені

У церкві міста Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці невідомі намагалися захопити заручників, внаслідок чого 5 людей загинули, 6 дістали поранення.

Правоохоронці заявили про понад 40 затриманих, повідомляє The Guardian.

Захоплення заручників сталося на території храму Пресвятої Богородиці, що належить Міжнародній п’ятидесятницькій церкві святості Африки.

Поліція і військові, що прибули на місце, виявили чотирьох убитих і спалених людей в одній машині, і ще одного охоронця в другій.

У поліції поки не уточнили кількість звільнених заручників, однак відомо, що серед затриманих нападників були співробітники поліції, сил оборони та виправних установ. У них вилучили багато зброї – понад 30 одиниць.

Причиною такої кривавої розправи у поліції назвали можливий конфлікт між учасниками церковної громади.