Прокуратура РФ назвала остаточну причину загибелі групи Дятлова

Генпрокуратура РФ встановила, що туристична група Ігоря Дятлова загинула на Уралі у 1959 році через лавину.

До такого висновку слідчі прийшли після масштабної перевірки кримінальної справи, порушеної за фактом загибелі туристів, повідомляє Медуза.

"Версія про лавину знайшла своє повне підтвердження, але причиною загибелі є не тільки вона», — заявив заступник голови управління Генпрокуратури в Уральському федеральному окрузі Андрій Кур'яков.

За його словами, після сходження лавини туристи через розрізи в наметі залишили її й відійшли до кам'яної гряди, що стримує лавину.

"Вони все зробили правильно... але тут є друга причина, чому група була приречена. Коли вони розвернулися, вони намет не побачили. Видимість була 16 метрів. Вони відійшли на 50", - сказав Кур'яков.

Туристи, за його словами, спустилися далі, розпалили багаття, потім знову спробували знайти намет, але замерзли при мінусовій температурі близько 40-45 градусів.

"Це була героїчна боротьба. Не було паніки. Але шансів врятуватися за таких обставин у них не було», — сказав Кур'яков.

Як повідомлялося, у лютому 2019 року Генпрокуратура РФ ініціювала розгляд за фактом загибелі групи Дятлова.

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Група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова, що здійснювала лижний похід по Уралу, загинула 2 лютого 1959 року у Свердловській області. Шестеро людей померли від загального охолодження, ще у трьох виявили переломи.

Розслідування загибелі туристів проходило в лютому-травні 1959 року. Радянські прокурори назвали причиною загибелі туристів "стихійну силу, подолати яку люди були не в змозі". Кримінальна справа була засекречена до 1970-их років.

Фото: v-kurse.ru