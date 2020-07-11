Церемонію вшанування жертв геноциду в Сребрениці скоротили через коронавірус

"Головну меморіальну церемонію через пандемію коронавірусної інфекції довелося скоротити, зокрема, на неї не приїде більшість закордонних гостей, включно із британським принцом Чарльзом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 липня на меморіальному цвинтарі Потокарі відбувається перепоховання останків дев’яти нещодавно виявлених жертв. Загалом свій останній спочинок на цьому кладовищі знайшли понад 6640 жертв масових страт.

У липні 1995 року понад вісім тисяч чоловіків та хлопчиків із громади боснійських мусульман були вбиті силами боснійських сербів у місті Сребрениця. Це стало найжахливішим масовим убивством у Європі з часів Другої світової війни.

Міжнародні суди визнали розправу геноцидом.

Фото: RFE