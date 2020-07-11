Євросоюз ухвалив виділення Молдові макрофінансову допомогу на €30 мільйонів

Європейська комісія від імені Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Молдові макрофінансової допомоги у €30 мільйонів.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

"Євросоюз ухвалив виділення ще 30 млн євро фінансової допомоги для того, щоб допомогти Молдові у подоланні економічного шоку, спричиненого пандемією коронавірусу. Європейський Союз залишається з народом Молдови у ці важкі часи", - заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Як зазначається, це другий і остаточний транш в рамках макрофінансової допомоги ЄС для Молдови, перший транш також у сумі 30 млн євро був перерахований уряду країни у жовтні 2019 року.

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Нинішній транш складається з 10 млн євро у грантах та 20 млн євро у довгострокових кредитах з низькою ставкою.

Отримання другого траншу було пов’язано з виконанням певних передумов, серед яких – успішна співпраця Молдови з МВФ, оздоровлення фінансового сектору, боротьба проти корупції та відмивання грошей, реформи енергетики та державного управління, поліпшення бізнес-клімату та прогрес у реалізації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Молдовою.

Крім цього, в рамках пакету допомоги для боротьби з наслідками коронакризи для 10 країн-сусідів, Євросоюз відкрив для Молдови доступ до кредитів на 100 тис. євро, які можуть бути спрямовані на підтримку економіки країни після підписання відповідного меморандуму.

Як уже повідомлялося, за цією ж фінансовою програмою для країн-сусідів Євросоюз виділив для України макрофінансову кредитну допомогу в обсязі 1,2 млрд євро.