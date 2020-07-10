У Польщі за добу зафіксували 265 нових випадків COVID-19

За минулу добу у Польщі зафіксовано 265 нових випадків інфікування коронавірусом, 11 осіб померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 37 216, а тих, хто вилікувався, - до 26 048 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 37 216; 1562 особи померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 265 нових випадків інфікування, померли 11 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 26 048 осіб.

У лікарнях країни перебувають 1597 пацієнтів з коронавірусом, 86 712 людей - на домашньому карантині, 21 754 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,7 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 24 тисячі.

Як повідомлялося, головним осередком COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. У Сілезькому воєводстві за добу зафіксовано 88 нових випадків інфікування коронавірусом, що становить 33% від загальної кількості.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

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