Німці саботують G7?

Слідом за канцлеркою ФРН Ангелою Меркель до Трампа відмовилися їхати її міністри

Німецьке виданні Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах ФРН повідомило цього тижня, що міністри фінансів Олаф Шольц і закордонних справ Гайко Маас відмовилися летіти на зустріч Великої сімки.

Але німці ввічливі, навели приводи, чому не можуть приїхати: міністр фінансів наприкінці липня керуватиме урядом (оскільки також є віцеканцлером, а у глави уряду Меркель у цей час традиційно запланована відпустка), Маас – просто «дуже зайнятий».

Запропонували прислати замість себе держсекретарів. Але це ж для Вашингтона не рівень.

Згідно з повідомленнями з інших п’яти країн, слідом за німцями відмовилися їхати й інші.

Для господарів же було важливо провести зустріч 29 липня саме «наживо». Як стверджують, варіант віртуальної зустрічі навіть не розглядався. Отже, на початку тижня Вашингтон відкликав своє запрошення міністрам. Коли може відбутися міністерська зустріч, поки що невідомо. Так само, як і саміт.

Ангела Меркель / Фото: DPA

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася їхати на очний саміт G7, який Вашингтон планував провести 10-12 червня й запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію. Меркель закидали, що вона, мовляв, ображена на Трампа, але глава німецького уряду не раз казала, що ставить роботу понад особисте, а проведення саміту вважає важливим заходом, тому, звісно ж, візьме в ньому участь. Коли дозволять обставини.

G7 ХОРОНИТИ ЗАРАНО

Навряд чи поводження німецьких урядовців слід розглядати як відмову Німеччини від самої ідеї G7. ФРН загалом відома своїм пропагуванням усіляких багатосторонніх форматів. Головні причини тут дві: по-перше, епідеміологічна ситуація в США аж ніяк не сприяє відвіданню країни. До того ж, якщо чиновники хочуть подавати приклад своїм громадянам, то після повернення мають відбути двотижневий карантин, хай би якою безпечною була ситуація на самій зустрічі.

Дональд Трамп / Фото: The White House

А ось друга причина – цілком політична. Ім’я їй – Дональд Трамп. Нинішній глава Білого дому чи не від самого початку свого президентства викликав у Берліні легке роздратування, яке вже перейшло в постійне невдоволення. Причин тут чимало: і перманентні «наїзди» на тлі невиконання Німеччиною 2-відсоткових витрат на оборону в рамках зобов’язань щодо НАТО, і політика США стосовно Ірану, і дорікання на німецький профіцит у двосторонній торгівлі, й санкції проти улюбленого в Німеччині проєкту газогону Nord Stream-2. Буквально останніми краплями стало рішення Трампа про суттєве скорочення американського військового контингенту в ФРН (до речі, злі язики кажуть, що до такого рішення американський лідер вдався якраз через образу на відмову Меркель приїхати до нього в червні) та вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я, який у Берліні назвали «відмовою від міжнародного співробітництва» та «величезною помилкою» (яка, до того ж, коштуватиме Німеччині додаткових внесків у бюджет організації).

Невідомо, як для США загалом, але для Трампа відмова Німеччини в участі спочатку в саміті, а зараз навіть у міністерській зустрічі – напевно мала бути ляпасом. Для американського президента важливо показати і своїм, і світові, що ситуація з коронавірусом не така страшна, як вважається, що вона контрольована, а він – найкращий кандидат у виборчих перегонах. І загалом – продемонструвати картинку усміхнених світових лідерів навколо себе – непоганий хід напередодні виборів.

Але європейські країни не мають бажання допомагати Трампу влаштовувати чергове «шоу» в його боротьбі за другий термін. У Старому Світі розчаровані поводженням «старшого брата» і говорять про послаблення (з вини США) євроатлантичної дружби. Утім, при цьому постійно наголошують на її важливості й сподіваються, що рано чи пізно все повернеться до «дотрампового стану». Тим часом дедалі голосніше говорять про те, що ЄС має взяти на себе більше відповідальності у світі. Ця теза є однією з головних у піврічному головуванні ФРН у Раді ЄС, яке почалося 1 липня. Дарма що гасло головування «Зробити Європу знову сильною» дуже нагадує лозунг, з яким прийшов у Білий дім 45-й президент Трамп – Make America great again.

Ольга Танасійчук. Берлін