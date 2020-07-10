Євросоюз засуджує рішення США поновити страти після 17-річної перерви

Європейський Союз засудив рішення США поновити виконання в країні смертних вироків та закликав адміністрацію США переглянути таке рішення.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський Союз висловлює рішучу незгоду з рішенням Департаменту юстиції США поновити застосування смертної кари на федеральному рівні після 17-річної перерви. Ми закликаємо адміністрацію США переглянути це рішення і не розпочинати виконання смертної кари на федеральному рівні після визначеної дати 13 липня. Це рішення суперечить загальній тенденції в США та по усьому світу із заборони смертної кари, як у законодавстві, так і на практиці", - йдеться у документі.

Речник нагадав про сталу позицію Євросоюзу, який виступає із рішучою опозицією проти смертної кари в усі часи та за будь-яких обставин, оскільки це жорстоке, нелюдське, принизливе покарання, яке є несумісним з правом людини на життя, не є ефективним у стримуванні злочинної поведінки, та є незворотнім.

"Євросоюз твердо та повною мірою підтримує жертв злочинів та їх родини, і виступає за систему ефективного, але не смертельного покарання. Європейський Союз буде продовжувати працювати для досягнення повної заборони смертної кари", - йдеться у заяві речника ЄС.

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Як повідомлялося, 16 червня Мін’юст США вперше за 17 років заявив про поновлення смертної кари. Йдеться про страти чотирьох засуджених за зґвалтування та вбивство дітей. Страти були заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня поточного року.