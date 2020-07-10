Антикарантинні протести у Сербії: молодь влаштувала сидячі пікети

У Белграді та ряді інших міст Сербії вже третій день поспіль тривають протести проти президента й уряду, спровоковані намаганням відновити жорсткі карантинні обмеження. У ніч на п’ятницю, 10 липня, демонстрації пройшли мирно.

Про це повідомляє RTS.

«У Белграді вже третій день поспіль відбуваються демонстрації громадян, незадоволених обмежувальними заходами у зв’язку зі змінами епідеміологічної ситуації та діяльністю уряду в цілому. Протестна акція ввечері пройшла без інцидентів, на відміну від двох попередніх, коли мали місце серйозні заворушення й сутички з поліцією. Мирні акції також пройшли в інших містах Сербії», - йдеться у повідомленні.

У Белграді демонстрація цього разу почалася із сидячої акції протесту біля будівлі Народної скупщини (парламенту) країни. Громадяни тримали транспаранти з гаслами проти жорстоких дій поліції, які були під час попередніх протестів (наприклад, «Лови хуліганів, а не бий свій народ», «Від кийка боляче, але зрада робить глибші рани»).

Масова акція стартувала близько 19 години за місцевим часом (20:00 за київським часом). Молодь вийшла на проїжджу частину перед будівлею парламенту і сіла на асфальт, перекривши рух. Акція стартувала під гаслом «Не натискай! Сідай». Її учасники таким чином демонструють свої мирні наміри і відмову від застосування сили. Були молоді люди, які запалити смолоскипи, але їх самі протестувальники вигнали в парк, де вони застосували силу проти репортерів РТС.

Цього разу поліцейських на площі практично не було, лише біля входу в будівлю парламенту чергували кілька правоохоронців. Спецпризначенців на площі теж не було.

Схожі мирні акції без інцидентів пройшли практично у всіх великих містах Сербії (Нові Сад, Ніш, Крушевац, Валєво, Вранє, Лесковац тощо).

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Заворушення в Белграді почалися ввечері 7 липня. За даними поліції, за два дні в зіткненнях поліції і груп демонстрантів постраждали 118 поліцейських і 34 цивільні особи. Затримано 23 людини, спалені 5 поліцейських автомобілів.

Приводом до протестів стала заява президента Александара Вучича про відновлення комендантської години в Белграді на вихідних та повернення деяких карантинних обмежень, які діяли в Сербії з середини березня по 6 травня. Повернення до таких обмежень влада пояснює погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, зокрема в Белграді.

Карантинні заходи в цій балканській країні тоді були одними з найжорсткіших у світі.

Проте поступово до протестів долучилися й представники опозиції. А загалом склад демонстрантів та палітра їх вимог до влади є досить розмаїтими.