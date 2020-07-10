Штати продадуть Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35

Штати продадуть Японії 105 надсучасних бойових літаків F-35

Укрінформ
Державний департамент США завершив розгляд та затвердив заявку на продаж Японії 105 надсучасних літаків п'ятого покоління на загальну суму понад $23 млрд.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Агентства з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Японії 105 літаків F-35 Joint Strike Fighter, а також супутнього обладнання на орієнтовну вартість $23,11 млрд", - зауважується в документі.

При цьому повідомляється, що Конгрес США був поінформований про це рішення в установленому порядку.

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"Продаж озброєння (Японії – ред.) дозволить підтримувати цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення рівня безпеки головного союзника, який є потужним гравцем в контексті політичної стабільності та економічного прогресу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Для американського національного інтересу важливо допомогти Японії у розвитку та підтримці сильної та ефективної здатності до самооборони", - підкреслили в американському відомстві.

Як уточнили в американському відомстві, заявка на продаж озброєння Японії включає 63 літаки F-35A, призначених для звичайного зльоту й посадки (CTOL), а також 42 літаки короткого зльоту та вертикальної посадки F-35B. Крім того, до списку входять електронні бойові системи, обладнання для командування, зв'язку та розвідки, системи захищеної комунікації, навігації та ідентифікації тощо. Пакет також включає інженерне, технічне та логістичне обслуговування.

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