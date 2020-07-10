Понад три чверті французів хочуть ще більше податків для багатіїв

Понад 75% французів прагнуть посилення оподаткування заможних співвітчизників.

Такі дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом незалежних досліджень Франції Odoxa на замовлення кількох медіа, оприлюднив телеканал BFM-Business.

"Згідно з останнім опитуванням економічна криза, спричинена коронавірусом, викликала серйозну дискусію у французькому суспільстві. Більш ніж три чверті населення (76%) зараз підтримують уведення нового спеціального податку для заможних. 53% французів не люблять багатих", - йдеться у дослідженні.

Оцінюючи економічний дух французів, в Odoxa вважають, що громадянам є за що недолюблювати вітчизняних багатіїв.

"Вони думають, що, зрештою, багатії — егоїсти, які думають лише як увірвати у національної спільноти шляхом уникнення оподаткування або фіскальної оптимізації. І тому в очах більшості наших співгромадян цілком законним є змусити їх сплачувати цей додатковий податок", - пояснює соціологію президент Odoxa Гаел Сліман.

Натомість попри результати опитування та заклики провідних французьких економістів, уряд не вважає за доцільне збільшувати податки. На думку міністра економіки Франції Бруно Ле Мера, підвищення податків спричинить відтік інвестицій і знищить довіру бізнесу.

"Це чиста демагогія", - заявив міністр.

Нагадаємо: "податок на розкіш" у Франції ввели ще у 2013 році. Введення 75% податку було одним із центральних обіцянок у передвиборчій кампанії тодішнього президента Франсуа Олланда.

Цей податок ширитися на всіх фізичних осіб, чий щорічний дохід перевищує 1 млн євро. Також вирішено було обкласти 75-відсотковим податком всі підприємства, які виплачують своїм співробітникам оклади, що перевищують 1 млн євро.