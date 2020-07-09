Біля парламенту Сербії тривають протести щодо карантинних обмежень

У Белграді біля будівлі парламенту вже третій день поспіль триває сидяча акція протесту.

Про це повідомляє видання N1.

Учасники акції таким чином демонструють свої мирні наміри та відмову від застосування сили. Акція проходить під гаслом "Не натискай! Сідай".

Близько 150 поліціянтів розташувалися на сходах уряду і наслідують приклад протестувальників як знак того, що вони не будуть реагувати, якщо протест буде залишатися мирним.

🔴🇷🇸 EN COURS - Des milliers de personnes manifestent pour la troisième soirée consécutive devant le Parlement de #Serbie à #Belgrade. Les manifestations contre l'autoritarisme croissant du pouvoir se propagent dans tout le pays. #protest #ĆALEOVOJEZATEBEpic.twitter.com/ZuEqtyJ5VU — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 9, 2020

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Нагадаємо: після того, як президент Сербії Олександр Вучич оголосив про введення комендантської години, у Белграді почали акції протесту. Демонстранти вимагали переглянути введені карантинні обмеження.

Фото: N1