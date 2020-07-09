У Польщі за добу виявили 262 випадки коронавірусу, дев'ять - летальні

За минулу добу у Польщі виявлено 262 нових випадків інфікування коронавірусом, 9 осіб померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 36 951, а тих, хто вилікувався, - до 24 477 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 36 951; 1551 особа померла”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 262 нових випадків інфікування, померли 9 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 25 477 осіб.

У лікарнях країни перебувають 1687 пацієнтів з коронавірусом, 85 955 людей - на домашньому карантині, 10 889 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,7 млн тестів на коронавірус, за останню добу – майже 24 тисячі.

Як повідомлялося, головним осередком COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. У Сілезькому воєводстві за добу зафіксовано 84 нових випадків інфікування коронавірусом, що становить майже 32% від загальної кількості.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.