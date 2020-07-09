Канаді вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією - Трюдо

Канаді вдалося стабілізувати ситуацію із епідемією COVID-19 на своїй території завдяки відповідальній позиції населення.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в Канаді стабілізується, оскільки канадці відіграли свою роль, дотримуючись вказівок органів охорони здоров’я. Утім, нам ще потрібно бути дуже обачними. Ситуація може швидко змінитися", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що кількість активних випадків, госпіталізацій та смертей від COVID-19 у Канаді меншає. "Продовжуючи поступове відновлення економічної активності, ми мусимо залишатися обачними й дотримуватися порад органів охорони здоров’я", - зазначив прем’єр-міністр.

Станом на вечір середи на території Канади налічувалося понад 36 тис. активних випадків COVID-19, померло 8737 осіб.

За даними Worldometer, у світі виявлено 12 221 278 випадків зараження коронавірусом, з них 553 438 летальні, одужало 7 111 067 осіб.

Фото: CTV News