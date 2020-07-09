Штати працюють над встановленням діалогу з КНДР – Держдеп

Попри заяви режиму Північної Кореї про відмову від будь-якого поновлення переговорів зі США щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові, Сполучені Штати продовжують послідовну роботу для встановлення діалогу.

Про це заявив у четвер державний секретар США Майкл Помпео під час телефонної конференції для іноземних журналістів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо працювати над встановленням діалогу (з офіційним Пхеньяном – ред.) і ведемо ґрунтовні розмови про те, як досягти дійсно гарного результату", - зауважив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що Вашингтон орієнтований на результат, який "забезпечить мир і стабільність на всьому (Корейському – ред.) півострові".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп напередодні не виключив можливості проведення нового саміту з лідером Північної Кореї. Водночас, у Пхеньяні лише впродовж останнього тижня двічі заявили, що не зацікавлені в подальших переговорах з Вашингтоном.