Штати працюють над встановленням діалогу з КНДР – Держдеп
Про це заявив у четвер державний секретар США Майкл Помпео під час телефонної конференції для іноземних журналістів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми продовжуємо працювати над встановленням діалогу (з офіційним Пхеньяном – ред.) і ведемо ґрунтовні розмови про те, як досягти дійсно гарного результату", - зауважив глава американської дипломатії.
Він підкреслив, що Вашингтон орієнтований на результат, який "забезпечить мир і стабільність на всьому (Корейському – ред.) півострові".
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп напередодні не виключив можливості проведення нового саміту з лідером Північної Кореї. Водночас, у Пхеньяні лише впродовж останнього тижня двічі заявили, що не зацікавлені в подальших переговорах з Вашингтоном.