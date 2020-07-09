У Румунії за добу зафіксували рекордну кількість випадків COVID-19

У Румунії за добу зафіксували 614 нових випадків захворювання на COVID-19, і це рекордна для країни кількість з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider.

«У Румунії заявили про 614 нових випадків COVID-19 за останні 24 години, що є рекордом з початку пандемії», - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні підтверджено 30 789 випадків захворювання на COVID-19. На цей час 20 969 осіб одужали, 1834 померли.

За даними Worldometer, у світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужало 7 093 763 особи.

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