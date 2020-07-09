У Словенії на День незалежності США "спалили" Меланію Трамп

Встановлену біля рідного міста Меланії Трамп у Словенії дерев’яну скульптуру, що зображувала першу леді США, спалили, і її довелося прибрати.

Про це повідомляє BBC.

«Бред Дауні, американський художник, який замовив статую, заявив, що її спалили 4 липня, у День незалежності США», - йдеться в повідомленні.

Наступного дня обвуглену скульптуру прибрали.

Ця статуя була вирізана зі стовбура дерева і не мала рис обличчя. Фігура була "одягнена" у блакитне пальто, подібне до того, яке Трамп одягнула на інавгурацію чоловіка.

Відкриття статуї у липні 2009 року на околиці Севниці, рідного міста Меланії Трамп, спричинило неоднозначні відгуки. Зокрема, деякі мешканці назвали статую «ганьбою».

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Поліція проводить розслідування. Проте неясно, чи не є спалювання статуї частиною художнього задуму.

Севниця стала "магнітом" для туристів, відколи Дональд Трамп був обраний президентом США в 2016 році. Місцеві жителі продають різні сувеніри під маркою Melania, в тому числі капці, тістечка і гамбургери, схожі на Трампа.

Сама Меланія Трамп рідко згадує Словенію у своїх публічних виступах і не відвідувала країну з моменту інавгурації чоловіка.

Як повідомлялося, у січні у Словенії спалили дерев’яну статую президента США Дональда Трампа.