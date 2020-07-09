У італійському Бергамо з реанімації виписали останнього хворого на COVID-19

У італійському місті Бергамо, що колись було одним із найбільш постраждалих від коронавірусу, з реанімації виписали останнього пацієнта з COVID-19.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

«Із реанімації госпіталю імені папи Іоанна XXIII у Бергамо, північноіталійському місті, яке особливо постраждало від епідемії коронавірусу, виписали останнього хворого на коронавірус. Наразі його тест на COVID-19 уже негативний», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з такою перемогою над хворобою із четверга місцеві лікарі повертаються до форми, яку носили до пандемії – без додаткових засобів захисту, потрібних при роботі зі зараженими коронавірусом.

Перший хворий на коронавірус потрапив у реанімацію в Бергамо ще 23 лютого. За кілька тижнів після цього тутешня реанімація для хворих на COVID-19 стала одною з найбільших у Європі на той час. На піку епідемії там одночасно перебувало до 100 пацієнтів, які потребували штучної вентиляції легень.

«Ми безмежно щасливі. Кількість пацієнтів у реанімації – це найважливіший показник ситуації з епідемією, і нарешті ми дожили до цього моменту», - каже один із місцевих медиків.

Загалом у лікарні залишаються ще близько 30 пацієнтів, які продовжують одужувати від коронавірусу.

Щоденний приріст нових випадків коронавірусу у регіоні Ломбардія, до якого належить провінція Бергамо, продовжує поступово знижуватися. За останню добу зареєстрували 53 випадки інфікування коронавірусом, у тому числі 29 у Бергамо, а в чотирьох провінціях регіону не виявили жодного хворого.

За даними Worldometer, у світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужало 7 093 763 особи.